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ترامب: علاقتنا مع روسيا تغيرت منذ 4 ساعات
 
 
 
 
 
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١٦ تموز ٢٠١٨
 
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن إن علاقة واشنطن تغيرت مع روسيا منذ 4 ساعات، في إشارة إلى اجتماع القمة الذي جمع الزعيمين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، الاثنين.

وأشاد ترامب بالرئيس الروسي، قائلا: "لقد اختتمت للتو اجتماعا مع الرئيس بوتن بشأن سلسلة من القضايا المهمة لبلدينا، لقد أجرينا حوارا مباشر وصريحا ومثمرا للغاية".

وأضاف: "من مصلحة كل منا مواصلة حوارنا واتفقنا على القيام بذلك (..) أنا متأكد من أننا سنلتقي مستقبلا في كثير من الأحيان، وآمل في التوصل إلى حل المشكلات التي ناقشناها اليوم".

من جانبه، أكد بوتن أن بلاده لم تتدخل مطلقا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مردفا: "كان علي أن أكرر ما سبق أن قلته عدة مرات.. الحكومة الروسية لم تتدخل إطلاقا ولا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بما في ذلك العملية الانتخابية".

كما رحب بوتن بالتعاون بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية، خاصة في مجال جرائم المعلوماتية، قائلا: "نؤيد تمديد تعاوننا في مجالي مكافحة الإرهاب ومكافحة جرائم المعلوماتية.. أجهزتنا الاستخبارية تحقق نجاحا كبيرا".
المصدر : سكاي نيوز
 
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