الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان السعودي : قلعة صيدا البحرية مركزاً للنشاط الثقافي والفني A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ان البلدية تسعى وتطمح لأن تكون قلعة صيدا البحرية مركزاً دائما للنشاطات الثقافية والفنية على مدار العام بالتنسيق مع وزارة الثقافة التي تشرف على الأماكن الأثرية والسياحية.



وفي مؤتمر صحفي عقد في قاعة القصر البلدي للإعلان عن حفل المؤلف الموسيقي الصيداوي حسن علي عبد الجواد «The Orchestra» . الذي يقام في الهواء الطلق بجانب القلعة البحرية في 26 تموز الجاري، بمشاركة الأوركسترا اللبنانية في المعهد الوطني للموسيقى بقيادة المايسترو أندريه الحاج، قال السعودي ان هذا الحفل يكتسب أهمية تاريخية وحضارية عالية لأنه سيقام بجانب القلعة البحرية التاريخية.



وهنأ السعودي المؤلف الموسيقي عبد الجواد على موهبته المتنامية عاما بعد عام.. وقال: هو من الأشخاص الذين لديهم حس الإستماع لكل ما يعني عمله ولذلك فالنجاح سيكون حليفة دوما والموسيقي التي يقدمها راقيه ومرهفة ويلقى التشجيع منا على الدوام.



من جهته قال المايسترو أندريه الحاج اعرب عن سعادته بوجوده في صيدا والجنوب وعن اعتزازه بالمشاركة في هذه الامسية ةوتشجيعه لعبد الجواد وكل موهبة سواء كانت من صيدا او طرابلس او البقاع أو كافة المناطق.



وقال: "أنا مسرور لهذا الإحتضان من البلدية ومن قبل مؤسسات وثقت وآمنت بموهبة حسن الموسيقية وهي موهبة واعده جدا "، معربا عن ثقته بأن "الحفل سيكون من أرقى الحفلات التي تقام على الصعيد الفني والتقني".



بدوره قال المؤلف الموسيقي الشاب حسن عبد الجواد أن "فكرة حفل "الأوركسترا " هذه كانت تراوده منذ سنوات والآن بدأت تبصر النور".



اضاف: "هذا حلم لأنه ولأول مرة سأسمع الموسيقى التي ألفتها معزوفة من قبل الأوركسترا اللبنانية المؤلفة من نحو 40 عازفا وبحرفية عالية بقيادة المايستروا أندريه الحاج الذي أشكره لأنه أحب عملي وآمن بما أقوم به من تأليف موسيقي وشجعني لأن أمضي قدما بمشاركة الأوركسترا بكافة أعضائها".



ولفت إلى أن "المسرح سيقام على مساحة 200 مترمربع ويتسع لنحو 1200 شخص.متوجها بالشكر لكل من ساهم في دعم إقامة الحفل الموسيقي ولا سيما بلدية ووزارة الثقافة ومديرية الاثار ، وجبيلي اخوان واليمن غروب وسامي عوض وفاميلي كلينك وانجي سيرفيسيس وساكو ومطعم ذوات و VTS ومؤسسة محمد القطب ودار الانشاءات الذين سيتولون انشاء المسرح ووسام مجذوب المنسقة أية الصعيدي من شركة بلانر. وخص بالشكر والده الدكتور علي عبد الجواد وعائلته وكل من دعمه ويدعمه في مسيرته الموسيقية". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر