A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أحرز جواز السفر اللبناني المرتبة ٨٨ في أخر مسح لموقع باسبورت إندكس الذي يظهر قائمة الجوازات السفر من الأقوى إلى الأضعف في العالم وفق عدد البلدان التي يُخوّلك جواز سفرك من دخولها من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

ففي المرتبة ٨٨، تبين أن الجواز السفر اللبناني يخولك أن تزور ١٥ دولة من دون تأشيرة دخول و٢٨ دولة بتأشيرة عند الوصول أو بتأشيرة إلكترونية. فما هي هذه الدول؟



الدول التي لست بحاجةٍ إلى الحصول على تأشيرة لدخولها هي:

دومينيكا، إكوادور (٩٠ يوماً)

جورجيا - هايتي (٩٠ يوماً)

إندونيسيا - إيران (٣٠ يوماً)

الأردن – ماكاو – ماليزيا – ميكرونيزيا - الأراضي الفلسطينية - قطر (٣٠ يوماً)

تركيا (٩٠ يوماً)



أمّا الدول التي أنت بحاجةٍ إلى تأشيرة لدخولها فور وصولك إليها، فهي:

أرمينيا – بنين - بوليفيا (٩٠ يوماً)

الرأس الأخضر - جزر القمر - غينيا بيساو – مدغشقر - جزر المالديف – موريتانيا – موريشيوس - موزمبيق، نيبال - عُمان (٣٠ يوماً)

بالاو - رواندا (٣٠ يوماً)

ساموا - الصومال (٣٠ يوماً)

طاجيكستان - تيمور الشرقية – توغو – توفالو – وأوغندا



والدول التي يمكنك الحصول على تأشيرة إلكترونية لدخولها فهي:

أنتيغوا وباربودا، أرمينيا، أستراليا، بنين، بوليفيا، كمبوديا (٣٠ يوماً)، كولومبيا، جيبوتي، إثيوبيا، غابون، غينيا بيساو، قرغيزستان، ليسوتو، مولدوفا، عُمان، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، ساو تومي وبرينسيبي، طاجيكستان، أوغندا، وزامبيا. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر