رأى موفد الرئيس الايراني ​حسين جابري انصاري​ بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، أن الاولوية ل​إيران​ اليوم هي حل مسألة النازحين السوريين وضرورة عودتهم الامنة الى ​سوريا​، مشيرا الى ان لا يمكن الحديث عن حل للازمة السورية من دون عودة النازحين الى وطنهم، وشدّد على ان في المستقبل القريب سنشهد المرحلة العاشرة من مفاوضات سوتشي بمشاركة الدول الثلاث واطياف المعارضة و​الحكومة​ ، والتي ستركز على اللجنة الدستورية المنوي انشاؤها اضافة الى ​ملف النازحين السوريين​ ونعتقد ان الاسراع في ايجاد حل للازمة السورية سينعكس ايجابا ليس فقط على سوريا بل على كل المنطقة، آملا في ان نشهد ولادة اللجنة الدستورية التي ستساعد في تسريع الحل السياسي وتثبيت الاستقرار.