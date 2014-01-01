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الاثنين في ١٦ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:48 م
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المشنوق وصل إلى السعودية في زيارة رسمية
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١٦ تموز ٢٠١٨
وصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى مطار جدة ظهر اليوم، مع وفد مرافق من مستشاريه. وكان في استقباله في المطار نائب وزير الداخلية ناصر الداود وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
وأقام الداود مأدبة غداء على شرف المشنوق، حضرها كبار المسؤولين في الداخلية السعودية والوفد المرافق للمشنوق.
وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى للمشنوق إلى السعودية منذ توليه الوزارة في العام 2014، وتمت بناء على دعوة من نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
وسيلتقي المشنوق مساء اليوم رئيس المخابرات السعودي الفريق أول خالد حميدان، ثم رئيس جهاز أمن الدولة الوزير عبد العزيز الهويريني، الذي يقيم مأدبة عشاء على شرف المشنوق.
المصدر :
وطنية
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