وصف الرئيس الأمسركي دونالد ترامب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هلسنكي اليوم، بأنه "بداية طيبة".



وأدلى ترامب بتصريحه المقتضب هذا أمام صحافيين على طاولة اجتماعات محاطة بكبار المسؤولين في بداية "غداء عمل" أعقب لقاءه مع بوتين لمدة ساعتين خلف أبواب مغلقة والذي لم يحضره معهما سوى مترجميهما.