أكدّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري "أنا متفائل، وهناك تواصل مع الجميع وهذا التواصل سينتج حكومة قريباً ولا شيء يمنعني من لقاء باسيل"، مضيفاً خلال دردشة مع الاعلاميّين "نُحاول تهدئة الجميع وجوّنا إيجابي وجوّ "التيار الوطني الحرّ" إيجابي أيضاً والحكومة ستُولد خلال أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله".



وشدّد الحريري على تمسّكه "بحكومة وفاق وطني يتمثّل فيها الجمبع"، مضيفاً "أنا من يُشكّل الحكومة بالتّشاور مع رئيس الجمهورية ولا أحدَ غيري وكلّ من يظنّ عكس ذلك فهو مخطئ".



وطمأن الحريري إلى أنّ "موضوع تبادل الحصص في الحكومة سيحصل"، لافتا الى أنّ "الأحزاب ستكون فريقا في هذه الحكومة، ولا خلاف مع باسيل".