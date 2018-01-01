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أوجيرو: تبديل كابل هاتفي في الكورة
 
 
 
 
 
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١٦ تموز ٢٠١٨
 
أعلنت هيئة 'اوجيرو” في بيان اليوم عن 'قيامها بتبديل كابل رئيسي يغذي بلدتي بتوراتيج وكفرقاهل ومحيطهما في قضاء الكورة”.

واشار البيان الى انه بناء على هذا التبديل ستتوقف الخطوط التي تغذي هذا الكابل المذكور بدءا من العاشرة من صباح غد الثلثاء 17 تموز 2018 حتى الثانية من بعد الظهر اليوم عينه.
 
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