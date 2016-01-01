الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم ترمب لبوتين: ستكون لدينا علاقة استثنائية في النهاية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال في مستهل قمتهما التاريخية في العاصمة الفنلندية #هلسنكي، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الاثنين، عن أمله في علاقة "استثنائية" مع نظيره الروسي، فلاديمير #بوتين، الذي اعتبر أنه آن الأوان لإجراء محادثات "جوهرية" حول نزاعات العالم.



وقال ترمب: "أعتقد أنه ستكون لدينا علاقة استثنائية في النهاية، إن التوافق مع #روسيا أمر جيد وليس بالسيئ"، مضيفاً أن محادثاته مع بوتين ستتناول "كل شيء بدءاً من التجارة ومروراً بالشؤون العسكرية والصواريخ (وانتهاء) بالصين. سنتحدث قليلاً عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شي".



كذلك أشاد باستضافة روسيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مشيراً إلى أن "الأهم من ذلك هو أن لدينا الكثير من الأمور الجيدة التي يمكن أن نتحدث بشأنها".



وتبادل الرئيسان بعض الكلمات أمام الصحافيين، قبيل اجتماعهما المغلق، في مستهل القمة.



ووصل بوتين، الاثنين، إلى هلسنكي، حيث حطت الطائرة الرئاسية عند الساعة 10.00 بتوقيت غرينتش في مطار هلسنكي، بعد نحو نصف ساعة من موعدها المقرر.



وكان ترمب قد وصل، الأحد، إلى هلسنكي عشية قمته مع بوتين. وقال في وقت سابق، إن سقف توقعاته منخفض إزاء لقائه المرتقب مع نظيره الروسي في العاصمة الفنلندية، الاثنين، بعد أيام من توجيه هيئة محلفين اتحادية اتهامات إلى 12 ضابطاً في المخابرات الروسية باختراق شبكات كمبيوتر تابعة للديمقراطيين قبل انتخابات 2016.



وأثارت القمة التي تأتي في أهم لحظة فارقة بالنسبة للغرب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، قلق بعض الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الذين يخشون من أن يسعى بوتين لاتفاق كبير من شأنه تقويض الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة. المصدر : الحدث لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر