A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعاد الرئيس الاريتري إيسايس افورقي فتح سفارة بلاده في اثيوبيا، التي بقيت مقفلة طوال 20 عاما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين في القرن الافريقي.



وبإعادة فتح هذه السفارة في أديس ابابا، تنتهي زيارة رسمية استمرت ثلاثة ايام للرئيس الاريتري الى اثيوبيا، لترسيخ وقف الاعمال العدائية بين البلدين.



وأتت هذه الزيارة بعد التوقيع في أسمرة في التاسع من تموز الحالي على "اعلان مشترك للسلام والتعاون" ينهي عقدين من الحرب بين البلدين، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي احمد.



وتظهر اللقطات التي بثتها شبكة اي.بي.سي الاثيوبية التلفزيوية العامة، الرئيس ايسايس افورقي يرفع العلم الاريتري ويتسلم من ابيي مفاتيح السفارة الواقعة في وسط العاصمة الاثيوبية، المليء بالابنية القديمة المغطاة بالغبار والتي لم يلمسها احد منذ سنوات على ما يبدو.



كذلك زار ايسايس خلال هذه الأيام الثلاثة، معرضا صناعيا مهما وشارك في مأدبة عشاء وحفل موسيقي شارك فيهما الاف الاثيوبيين.



وذكرت شبكة ايه بي سي ان الرئيس الاريتري غادر اديس ابابا عائدا الى اسمرة بعيد اعادة فتح السفارة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر