الاثنين في ١٦ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:34 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الانصاري: نأمل أن ينجح لبنان في تشكيل الحكومة ضمن توافق سياسي
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٦ تموز ٢٠١٨
 
أمل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسين جابري الانصاري ان ينجح لبنان في تشكيل الحكومة ضمن توافق سياسي.

وقال بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري "زيارتي لانقل رسالة الى عون، والرسالة التي حملتها الى المسؤولين اللبنانين تؤكد اولا، على شرح الجهود السياسية التي تقوم بها ايران للحفاظ على الاتفاق النووي والمفاوضات التي تخوضها ايران لمواجهة السياسة الاميركية وخروجها من الاتفاق، وثانيا، انقل التأكيد على التعاون مع الدول الصديقة في لبنان.

واعتبر ان الاولويات في المنطقة المسارعة لايجاد الحل السياسي لكل الازمات في المنطقة، لافتا لاى أنه "وضعت المرجعيات اللبنانية في اجواء المحادثات حول الازمتين السورية والايراني ما دام اني مكلف بذلك، وفي سوريا تضع ايران في سلم اولوياتها العمل على الحل السياسي للازمة."
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٦ تموز ٢٠١٨ - ازمة الاسكان محور لقاء خليل و بوعاصي.. »
١٦ تموز ٢٠١٨ - خوري وأبو صعب بحثا اقتراحات لتسهيل تشكيل الحكومة »
١٦ تموز ٢٠١٨ - عون تسلم رسالة من نظيره الايراني.. وهذا ما جاء فيها »
١٦ تموز ٢٠١٨ - نهرا عرض مع جيرار اوضاع اللاجئين في لبنان »
١٦ تموز ٢٠١٨ - جلسة مجلس النواب غدا غيـر ممكنة! اليكم السبب.. »
١٦ تموز ٢٠١٨ - أبي خليل أعلن إتمام عقد شراء طاقة من القطاع الخاص »
١٦ تموز ٢٠١٨ - منع الباخرة التركية المخصصة لتوليد الطاقة من دخول »
١٦ تموز ٢٠١٨ - عون تسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي »