أمل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسين جابري الانصاري ان ينجح لبنان في تشكيل الحكومة ضمن توافق سياسي.



وقال بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري "زيارتي لانقل رسالة الى عون، والرسالة التي حملتها الى المسؤولين اللبنانين تؤكد اولا، على شرح الجهود السياسية التي تقوم بها ايران للحفاظ على الاتفاق النووي والمفاوضات التي تخوضها ايران لمواجهة السياسة الاميركية وخروجها من الاتفاق، وثانيا، انقل التأكيد على التعاون مع الدول الصديقة في لبنان.



واعتبر ان الاولويات في المنطقة المسارعة لايجاد الحل السياسي لكل الازمات في المنطقة، لافتا لاى أنه "وضعت المرجعيات اللبنانية في اجواء المحادثات حول الازمتين السورية والايراني ما دام اني مكلف بذلك، وفي سوريا تضع ايران في سلم اولوياتها العمل على الحل السياسي للازمة."