عرض محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس مع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، لاوضاع اللاجئين في لبنان.



حضر اللقاء وفد من ممثلي المفوضية في الشمال ومستشار المحافظ لشؤون التنمية الدكتور ماهر تميم.