العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
ازمة الاسكان محور لقاء خليل و بوعاصي..
هاشم: لإنجاز اقتراح قانون الاسكان لدعم الشباب والاقتصاد
ترمب لبوتين: ستكون لدينا علاقة استثنائية في النهاية
نواب كتلة "المستقبل" لحمادة: لإعادة النظر في التعيينات الإدارية
إعادة فتح سفارة اريتريا في اثيوبيا
أزمة اللاجئين على طاولة البحث بين الحريري ولاكرافي
الانصاري: نأمل أن ينجح لبنان في تشكيل الحكومة ضمن توافق سياسي
خوري وأبو صعب بحثا اقتراحات لتسهيل تشكيل الحكومة
المصوّر ضرب العريس... بعد سؤال وجّهه الى العروس!
عون تسلم رسالة من نظيره الايراني.. وهذا ما جاء فيها
نهرا عرض مع جيرار اوضاع اللاجئين في لبنان
سلام التقى وفدا من جمعية الدعاة ومطرجي
جلسة مجلس النواب غدا غيـر ممكنة! اليكم السبب..
أبي خليل أعلن إتمام عقد شراء طاقة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الرياح
إعلامية بريطانية تثير موجة من الغضب... وصفت الآذان بالـ "العذاب"
السيد: "إذا مش مستعد تواجِه كرمال الناس... إستقيل!"
النفط يتراجع مع احتمال زيادة إمدادات الخام
بهية الحريري استنكرت مقتل الفتى سليم هادي ودعت لميثاق شرف يحرم اطلاق النار في عين الحلوة
منع الباخرة التركية المخصصة لتوليد الطاقة من دخول معمل الجية
بوتين في هلسنكي لعقد القمة مع ترامب
مباحثات تشكيل حكومة العراق.. الصدر يبتعد عن قلب المشهد
عون تسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات
بومبيو: كوريا الشمالية تستخدم منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم
هكذا تستعد ايران للعقوبات الأميركية
رسالة من روحاني إلى عون... هذا ما تضمّنته
خامنئي يدعو الى تعزيز علاقات بلاده مع كل دول العالم باستثناء واشنطن
مزارعو البندورة والخيار رموا محاصيلهم في سوق الفرزل
هذا ما ستقترحه موسكو على واشنطن
بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
قوى الامن: تدابير سير في صيدا مساء بسبب اعمال صيانة
الاثنين في ١٦ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:34 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
نهرا عرض مع جيرار اوضاع اللاجئين في لبنان
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٦ تموز ٢٠١٨
عرض محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس مع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، لاوضاع اللاجئين في لبنان.
حضر اللقاء وفد من ممثلي المفوضية في الشمال ومستشار المحافظ لشؤون التنمية الدكتور ماهر تميم.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٦ تموز ٢٠١٨
- ازمة الاسكان محور لقاء خليل و بوعاصي..
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- الانصاري: نأمل أن ينجح لبنان في تشكيل الحكومة ضمن
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- خوري وأبو صعب بحثا اقتراحات لتسهيل تشكيل الحكومة
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- عون تسلم رسالة من نظيره الايراني.. وهذا ما جاء فيها
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- جلسة مجلس النواب غدا غيـر ممكنة! اليكم السبب..
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- أبي خليل أعلن إتمام عقد شراء طاقة من القطاع الخاص
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- منع الباخرة التركية المخصصة لتوليد الطاقة من دخول
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- عون تسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا