الاثنين في ١٦ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:34 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
نهرا عرض مع جيرار اوضاع اللاجئين في لبنان
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٦ تموز ٢٠١٨
 
عرض محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس مع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، لاوضاع اللاجئين في لبنان.

حضر اللقاء وفد من ممثلي المفوضية في الشمال ومستشار المحافظ لشؤون التنمية الدكتور ماهر تميم.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٦ تموز ٢٠١٨ - ازمة الاسكان محور لقاء خليل و بوعاصي.. »
١٦ تموز ٢٠١٨ - الانصاري: نأمل أن ينجح لبنان في تشكيل الحكومة ضمن »
١٦ تموز ٢٠١٨ - خوري وأبو صعب بحثا اقتراحات لتسهيل تشكيل الحكومة »
١٦ تموز ٢٠١٨ - عون تسلم رسالة من نظيره الايراني.. وهذا ما جاء فيها »
١٦ تموز ٢٠١٨ - جلسة مجلس النواب غدا غيـر ممكنة! اليكم السبب.. »
١٦ تموز ٢٠١٨ - أبي خليل أعلن إتمام عقد شراء طاقة من القطاع الخاص »
١٦ تموز ٢٠١٨ - منع الباخرة التركية المخصصة لتوليد الطاقة من دخول »
١٦ تموز ٢٠١٨ - عون تسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي »