الاثنين في ١٦ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:47 م
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بوتين في هلسنكي لعقد القمة مع ترامب
 
 
 
 
 
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١٦ تموز ٢٠١٨
 
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الى هلسنكي حيث يعقد قمة ثنائية مرتقبة مع نظيره الاميركي دونالد ترامب.

وحطت الطائرة الرئاسية عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش في مطار العاصمة الفنلندية، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
 
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