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عون تسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات
 
 
 
 
 
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١٦ تموز ٢٠١٨
 
قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال تسلمه التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية: "نقدر جهود البعثة وسنتابع التوصيات مع الحكومة الجديدة
المصدر : الجمهورية
 
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