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الاثنين في ١٦ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:48 م
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لبنان
عون تسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات
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١٦ تموز ٢٠١٨
قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال تسلمه التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية: "نقدر جهود البعثة وسنتابع التوصيات مع الحكومة الجديدة
المصدر :
الجمهورية
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