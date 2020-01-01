الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم بومبيو: كوريا الشمالية تستخدم منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن كوريا الشمالية تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل سري.



وكتبت صحيفة "يوميوري" اليابانية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أعلنت عن شبهاتها في هذا المجال أثناء زيارة بومبيو الأخيرة إلى بوينغ يانغ، مضيفة أن سلطات كوريا الشمالية تنفي تنفيذها لأي برنامج باستخدام اليورانيوم في الوقت الراهن.



ونقلت الصحيفة عن بومبيو أثناء زيارته إلى بيونغ يانغ في الـ6 والـ7 من يوليو الجاري قوله للمسؤولين هناك: "أنتم تقومون بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب، وتقومون بإخفاء منشآتكم ورؤوسكم النووية. وهناك معلومات أنكم تقومون بتوسيع مصنع لإنتاج الصواريخ في خامخين، ولا يعد ذلك أمرا جيدا بالنسبة للعلاقات الأمريكية الكورية الشمالية".



وأضافت أن نائب رئيس حزب العمال الكوري الشمالي كيم يونغ تشول الذي كان يجرى محادثات مع بومبيو، نفى هذه المعلومات بالكامل قائلا: "لا نقوم بالإخفاء والإنتاج (تخصيب اليورانيوم). وفي مصنعنا في خامخين لا نقوم بأي توسيع، بل تستمر هناك التحضيرات لموسم الأمطار".



هذا وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن بومبيو طالب كوريا الشمالية في أثناء المحادثات بتنسيق جدول أعمال عملية جعل البلد خاليا من الأسلحة النووية، في حين كانت سلطات كوريا الشمالية تصر قبل كل شيء على توقيع بيان حول إنهاء حالة الحرب مع كوريا الجنوبية.



ويذكر أن الحرب بين الكوريتين (1950-1953) انتهت بتوقيع اتفاقية هدنة بين الطرفين. وفي 12 يونيو الماضي بعد قمة ترامب-كيم في سنغافورة وعد الرئيس الأمريكي بأن يضع حدا لحالة الحرب بين البلدين الشقيقين الجارين المصدر : RT لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر