أقدم عدد من المزارعين على رمي محاصيلهم الزراعية في سوق الفرزل، وذلك في ظل استمرار تدفق الانتاجات الزراعية السورية إلى الأسواق الزراعية.



ورمى المزارعون اقفاص البندورة والخيار بعد أن عجزوا عن بيعها في سوق الفرزل، بسبب منافسة البضائع الأجنبية المهربة من سوريا إلى لبنان، والتي تتسبب بتدني الأسعار وعجز المزارعين عن بيع محاصيلهم.