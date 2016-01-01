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هذا ما ستقترحه موسكو على واشنطن
 
 
 
 
 
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١٦ تموز ٢٠١٨
 
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر روسي قوله إن موسكو ستقترح على الولايات المتحدة استئناف حوار حول الاستقرار الاستراتيجي وتود أيضا تناول مسائل الحد من التسلح وسوريا وإيران خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي.

وأضافت الوكالة قبل القمة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لمناقشة مزاعم التدخل في الانتخابات الأميركية مع واشنطن. وتنفي موسكو أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وذكرت الوكالة نقلا عن المصدر الروسي "مستعدون لمناقشة ذلك.. مستعدون لقطع تعهدات متبادلة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية"
المصدر : mtv
 
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