دعا المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي الى تعزيز علاقات بلاده "مع الشرق والغرب" لكن باستثناء الولايات المتحدة.





وشدد خامنئي خلال لقائه الرئيس حسن روحاني واعضاء الحكومة على "ضرورة تعزيز الدبلوماسية وتطوير العلاقات الخارجية بشكل متصاعد".





وقال خامنئي: "باستثناء بعض الحالات كما في حالة أميركا يجب تعزيز علاقات البلاد مع الشرق والغرب بشكل كبير"