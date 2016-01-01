وجهت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ضربة جديدة في مرمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الإثنين، إذ شككت بولائه بعد ساعات من نشره تغريده تهنئة لمضيفي كأس العالم على "تويتر".



ونشرت كلينتون تغريده مساء الأحد تقول فيها: "كأس عالم رائع. سؤال للرئيس ترامب بينما يلتقي ببوتين: هل تعلم لأي فريق تلعب؟"، بعد أن هنأ ترامب المنتخب الفرنسي الفائز بالبطولة، وبوتين وشعبه "لصنع واحدة من أفضل بطولات كأس العالم".



ويأتي اللقاء في أول قمة رسمية بين ترامب وبوتين في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، بعد أيام من إعلان وزارة العدل الأمريكية توجيه الاتهامات إلى 12 مسؤولاً في المخابرات العسكرية الروسية، بدعوى مشاركتهم في جهود متواصلة لاختراق رسائل الديمقراطيين وشبكتهم الحاسوبية خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.