A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تراجع الدولار قليلا مقابل معظم العملات الرئيسية بعد محادثات تجارية إيجابية بين الصين والاتحاد الأوروبي، إلا أن البيانات الاقتصادية الأضعف من الصين وتصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن حدا من التفاؤل.

وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إن بلاده ستفتح أسواقها أكثر وتخفض الرسوم الجمركية في مسعى لتجارة أكثر توازنا مع الاتحاد الأوروبي.



وجاءت التصريحات في حين أظهرت بيانات الربع الثاني تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، مما يزيد المخاوف بشأن النتائج المحتملة لحرب تجارية صينية أميركية شاملة.



ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بين الصين والاتحاد الأوروبي بيان يؤكد على التزام الجانبين بنظام التجارة المتعددة الأطراف.



ودفعت النبرة الإيجابية للمحادثات العملات التي تنطوي على مخاطرة أكبر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي فضلا عن اليورو للصعود، في حين نزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة عملات رئيسية إلى 94.608.



واستقر الدولار تقريبا مقابل العملة اليابانية عند 112.38 ين.



كما تراجع اليوان الصيني لفترة وجيزة، لكنه سجل في أحدث قراءة ارتفاعا بلغ 0.1 بالمئة إلى 6.7014 يوان للدولار.



وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1702 دولار، ليظل فوق أقل مستوى في تسعة أيام البالغ 1.1610 دولار، والذي لامسه الأسبوع الماضي.



وزاد الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.3246 دولار من المستوى المنخفض الذي سجله الأسبوع الماضي عندما بلغ 1.3101 دولار. المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر