الخميس في ١٩ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:41 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
تراجع الدولار بعد محادثات إيجابية بين الصين وأوروبا
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٦ تموز ٢٠١٨
 
تراجع الدولار قليلا مقابل معظم العملات الرئيسية بعد محادثات تجارية إيجابية بين الصين والاتحاد الأوروبي، إلا أن البيانات الاقتصادية الأضعف من الصين وتصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن حدا من التفاؤل.
وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إن بلاده ستفتح أسواقها أكثر وتخفض الرسوم الجمركية في مسعى لتجارة أكثر توازنا مع الاتحاد الأوروبي.

وجاءت التصريحات في حين أظهرت بيانات الربع الثاني تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، مما يزيد المخاوف بشأن النتائج المحتملة لحرب تجارية صينية أميركية شاملة.

ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بين الصين والاتحاد الأوروبي بيان يؤكد على التزام الجانبين بنظام التجارة المتعددة الأطراف.

ودفعت النبرة الإيجابية للمحادثات العملات التي تنطوي على مخاطرة أكبر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي فضلا عن اليورو للصعود، في حين نزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة عملات رئيسية إلى 94.608.

واستقر الدولار تقريبا مقابل العملة اليابانية عند 112.38 ين.

كما تراجع اليوان الصيني لفترة وجيزة، لكنه سجل في أحدث قراءة ارتفاعا بلغ 0.1 بالمئة إلى 6.7014 يوان للدولار.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1702 دولار، ليظل فوق أقل مستوى في تسعة أيام البالغ 1.1610 دولار، والذي لامسه الأسبوع الماضي.

وزاد الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.3246 دولار من المستوى المنخفض الذي سجله الأسبوع الماضي عندما بلغ 1.3101 دولار.
المصدر : mtv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٨ تموز ٢٠١٨ - أرامكو توضح خلفية حريق مصفاة الرياض »
١٨ تموز ٢٠١٨ - ما أسباب إرتفاع الفوائد في لبنان؟ »
١٨ تموز ٢٠١٨ - القطاع المصرفي يدخل مرحلة جديدة.. ماذا عن الليرة »
١٨ تموز ٢٠١٨ - الذهب ينخفض لأدنى مستوى في عام مع ارتفاع الدولار »
١٨ تموز ٢٠١٨ - النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات الأميركية »
١٨ تموز ٢٠١٨ - ارتفاع سعر البنزين واستقرار سائر المشتقات النفطية »
١٨ تموز ٢٠١٨ - بعد الشائعات عن انهيار الليرة.. سلامة يطمئن اللبنانيين »
١٧ تموز ٢٠١٨ - هذا ما ستفعله ايران في حال فشلت المفاوضات مع »