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روسيا منعت 25 مليون هجوم إلكتروني وجرائم أخرى
 
 
 
 
 
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١٦ تموز ٢٠١٨
 
نسب الكرملين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن روسيا منعت قرابة 25 مليون هجوم إلكتروني وأنشطة إجرامية أخرى ضد بنيتها التحتية للمعلومات في ما يتصل بكأس العالم لكرة القدم
المصدر : lbc
 
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