الاثنين في ١٦ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:19 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أردوغان: تركيا طوت صفحة الإنقلابات في تاريخها
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٦ تموز ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أن تركيا طوت صفحة الإنقلابات في تاريخها، وذلك في الذكرى الثانية لأحداث 15 تموز 2016.

وقال أردوغان ، في كلمة ألقاها الأحد أمام حشد ضخم تجمع عند جسر 'شهداء 15 تموز”، وهو جسر البوسفور سابقا، بمدينة إسطنبول، لإحياء الذكرى السنوية الثانية لإحباط محاولة الإنقلاب التي شهدتها البلاد قبل عامين: 'تركيا طوت في هذا التاريخ صفحة الإنقلابات وأثبتت للعالم نضج ديمقراطيتها”.

وأشار أردوغان إلى أن الشعب التركي لم يسمح لأحد بإخضاع بلاده وجعلها تابعة 'للاستعماريين بأيدي منظمة غولن الإرهابية” ليلة محاولة الإنقلاب ، وأضاف: 'النصر على الانقلابيين تحقق بفضل صمود شعبنا وشجاعة شهدائنا الذين تحدوا الدبابات والطائرات”.

وتابع: 'قلوبنا اليوم تشعر بحزن عميق وفخر كبير في آن معا… لكن كل من يستهدف أمن هذا الشعب سيجدنا نحن وجيشنا وقواتنا الأمنية أمامه”.

واعتبر أردوغان أنه 'لا توجد قوة في العالم تستطيع ثني تركيا عن مواصلة طريقها ما دمنا نحافظ على روح 15 تموز”، وأردف 'لن ننسى أبدا من تضرع لأجلنا في تلك الليلة، ومن سعى لإنجاح منظمة غولن الإرهابية”.
المصدر : future tv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٥ تموز ٢٠١٨ - أردوغان يجرد الجيش من "استقلاليته".. ويمنح صهره منصبًا »
١٥ تموز ٢٠١٨ - جاويش أوغلو: الخونة يخططون لمحاولة انقلابية في قرغيزيا »
١٥ تموز ٢٠١٨ - أردوغان لبوتين: اتفاق أستانا ينهار إذا قصف الأسد إدلب »
١٣ تموز ٢٠١٨ - تركيا تنهي العمل بحالة الطوارىء في 18 تموز »
١٢ تموز ٢٠١٨ - أردوغان: الجيش التركي قد يخضع لوزارة الدفاع »
١١ تموز ٢٠١٨ - الجيش التركي تحت سلطة وزارة الدفاع »
١١ تموز ٢٠١٨ - مداهمات واسعة للشرطة التركية لاعتقال داعية مسلم و235 »
١٠ تموز ٢٠١٨ - الرئيس التركي يعين قائدا جديدا للجيش »