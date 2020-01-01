أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان قمة حلف شمال الأطلسي التي حضرها الأسبوع الماضي كانت ناجحة وانه تمت تغطيتها بشكل غير دقيق من عدد كبير من وسائل الإعلام.





وقال ترامب: "تلقيت الكثير من المكالمات من قادة دول الحلف يشكرونني فيها على المساعدة في لم شملهم وحملهم على التركيز على الالتزامات المالية في الوقت الحاضر وفي المستقبل."





وأضاف: "حلف الأطلسي بات الآن قويا وثريا