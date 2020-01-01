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الاثنين في ١٦ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:19 ص
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ترامب: قمة حلف الأطلسي كانت عظيمة
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١٦ تموز ٢٠١٨
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان قمة حلف شمال الأطلسي التي حضرها الأسبوع الماضي كانت ناجحة وانه تمت تغطيتها بشكل غير دقيق من عدد كبير من وسائل الإعلام.
وقال ترامب: "تلقيت الكثير من المكالمات من قادة دول الحلف يشكرونني فيها على المساعدة في لم شملهم وحملهم على التركيز على الالتزامات المالية في الوقت الحاضر وفي المستقبل."
وأضاف: "حلف الأطلسي بات الآن قويا وثريا
المصدر :
lbc
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