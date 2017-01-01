وصف ترامب في مقابلة أجرتها معه محطة (سي.بي.إس) وبثت يوم الأحد، كل من الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا بأنهم خصوم اقتصاديون للولايات المتحدة. وقال ”أعتقد أن الاتحاد الأوروبي خصم.. ما الذي فعلوه لنا في مجال التجارة'.



ورد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي على تويتر مستخدما واحدة من العبارات المفضلة لترامب. وقال ”أمريكا والاتحاد الأوروبي أعز أصدقاء.. من يقول إننا خصوم يروج أخبارا كاذبة'.



ويجتمع ترامب مع بوتين يوم الاثنين في هلسنكي في أول لقاء بين الرئيسين منذ تولي ترامب السلطة في يناير كانون الثاني 2017.



وسعى ترامب ومساعدوه في مطلع الأسبوع إلى خفض التوقعات فيما يتعلق بخروج الاجتماع بنتائج ملموسة.



وقال ترامب لمحطة (سي.بي.إس) في نفس المقابلة ”أذهب (إلى اللقاء) بتوقعات محدودة'. وتابع ”لست ذاهبا بتوقعات كبيرة'.