A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دعا الزعيم الإيراني الأعلى أية الله علي خامنئي اليوم "أجهزة الدولة لدعم حكومة الرئيس حسن روحاني في مواجهة العقوبات الأمريكية المرتقبة"، قائلا ان "المؤامرة" الأمريكية يمكن هزيمتها.



واستغل خامنئي كلمة وجهها إلى أعضاء حكومة روحاني لطلب التأييد للحكومة واتخاذ إجراء ضد ما وصفها بالجريمة المالية لتهدئة المخاوف الشعبية التي أثارها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015.



وأدت العودة المحتملة للعقوبات الأمريكية إلى انخفاض سريع في قيمة العملة الإيرانية.



ونقل الموقع الالكتروني لخامنئي عنه قوله "الفريق الاقتصادي للحكومة هو محور كل الأنشطة في البلاد ونطالب جميع الهيئات بالتنسيق معه ".



أضاف الموقع "نصح (خامنئي) الإذاعة الرسمية والتلفزيون بنقل صورة صحيحة لأنشطة الحكومة".



ويسيطر المحافظون المتشددون المقربون من خامنئي على المؤسسات القوية ومنها وسائل الإعلام الحكومية التي غالبا ما تنتقد حكومة روحاني وهو برجماتي يسعى منذ وقت طويل لإقامة علاقات اقتصادية أكثرانفتاحا مع العالم الخارجي.



وقال خامنئي في اجتماع مع روحاني وحكومته حسبما أفاد موقعه: "أعتقد بشدة أن الحكومة يمكنها، إذا اتخذت الإجراءات اللازمة، التغلب على المشكلات وهزيمة المؤامرة الأمريكية" ودعا إلى تعزيز القطاع الخاص مع اتخاذ "إجراء حاسم" ضد الجرائم الاقتصادية مثل غسل الأموال وتهريب السلع وانتقد من يستغلون الأزمة الاقتصادية في البلاد لتحقيق أرباح طائلة.

المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر