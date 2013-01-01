A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استنكر القاضي نديم غزال الحملة الشعواء التي يتعرض لها، موضحاً أنه مستشار معاون لمجلس ‎شورى الدولة وليس رئيس غرفة وهو ليس قاضيا منفردا يصدر أحكاما منفردة وإنما يشارك في الأحكام التي تصدر عن هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين، وطيلة مدة خدمته لم يتم طلب رده عن النظر في أي مراجعة.



ولفت إلى أن طرق الطعن في الأحكام أمام ​مجلس شورى الدولة​ معروفة وهي توجه عادة ضد حكم صادر عن الهيئة وليس عن الرئيس او المستشار، ‎وعندما سئل عن بعض التصرفات من قبل رئيس المجلس فضل تقديم استقالته التي لن يعود عنها لأنه قدمها بملء إرادته وليس تحت اي ضغط، وقد عرض الاستقالة ليس لأنه متهم بملف معين بل لان اي مساءلة مهما كانت، مسيئة لوضعه ولكرامته ولعائلته.



وأكد أن ما اثير عن موضوع شقة يملكها، فهو باع منزله السابق وأخذ مع زوجته قرض اسكان على 33 سنة من العام 2013، وهو لا يملك غيرها كما لا يملك اي حساب دائن، متمنياً على كل المعنيين الكف عن تعريضه وعائلته للإساءة المؤذية على كل الأصعدة وترك القضية لتأخذ مجراها وفقا للأصول امام المراجع المختصة.



‎وتوجه بالشكر إلى "كل من يتفهم ها الموقف ويقدر مدى الإساءة التي يتعرض لها اي فرد في المجتمع من خلال التشهير به". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر