قالت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحها بـ"مقاضاة الاتحاد الأوروبي"، بدلا من الدخول معهم في مفاوضات مباشرة.



جاء ذلك خلال مقابلة أجراها أندرو مار، من شبكة BBC، مع ماي في أعقاب لقائها بالرئيس الأمريكي في لندن.



وقالت ماي: "قال لي إن علي مقاضاة الاتحاد الأوروبي، وليس التفاوض معهم. ولكن في واقع الأمر، نحن سندخل في مفاوضات معهم. أكثر ما يثير الاهتمام هو قول ترامب إن علينا ألا نترك المفاوضات، وإلا فسنكون قد تورطنا."



وكان دونالد ترامب قد قال الجمعة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تيريزا ماي إنه قدم لها اقتراحا اعتبرته هي من جانبها "قاسيا جدا."