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ترامب: توقعاتي محدودة بشأن لقائي مع بوتين
 
 
 
 
 
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١٥ تموز ٢٠١٨
 
رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن سقف توقعاته منخفض إزاء لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي غدا الاثنين.

وقال خلال مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لشبكة (سي.بي.إس) اليوم الأحد "أذهب (إلى اللقاء) بتوقعات محدودة... لست ذاهبا بتوقعات كبيرة"
المصدر : lbc
 
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