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ترامب ينصح ماي برفع دعوى ضد الاتحاد الأوروبي
 
 
 
 
 
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١٥ تموز ٢٠١٨
 
أشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبق أن نصحها برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجيتها للخروج من التكتل.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه ماي تجاهلت نصيحته في هذا الصدد.

وأضافت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" "قال لي أنه يتعين علي مقاضاة الاتحاد الأوروبي، مقاضاته وليس التفاوض.
المصدر : mtv
 
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