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نتنياهو بحث سوريا وإيران مع ترامب
 
 
 
 
 
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١٥ تموز ٢٠١٨
 
بحث الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ملفي سوريا وإيران مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل اجتماع الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وموجها حديثه لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، قال نتنياهو إنه تحدث هاتفيا مع ترامب وإن الأخير أكد مجددا على التزامه تجاه إسرائيل.

ويلتقي ترامب في هلسنكي غدا الاثنين ببوتين الذي يساند دمشق ويجري حوار منتظما مع طهران
المصدر : lbc
 
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