توجه نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني الى نيويورك اليوم على رأس الوفد الرسمي لعرض التقرير الاول عن وضع لبنان حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 امام المنتدى السياسي الرفيع المستوى في الامم المتحدة.



وسيعرض في اليوم الاول تقرير منطقة الأسكوا بصفته رئيسًا لمنتدى التنمية المستدامة للمنطقة.



وتعتبر هذه الخطوة الاولى في مسار تطوير مفاهيم التنمية في لبنان والمنطقة بالتركيز على الاستدامة والتكامل بين الأهداف والجهات الحكومية المرتبطة بها.



وكان حاصباني رأس لجانًا وورش عمل بين الوزارات والمجتمع المدني والهيئات الاقتصادية للتعاون على تحضير التقرير الاول للبنان.