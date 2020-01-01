الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان البخاري : لبنان في وجدان المملكة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زار القائم بالأعمال السعودي الوزير المفوض وليد البخاري منطقة وادي خالد في محافظة عكار، بدعوة من عضو كتلة المستقبل النائب محمد سليمان الذي كان في استقباله في دارته في بلدة الهيشة، في حضور النائب السابق جمال اسماعيل ورؤساء بلديات ومخاتير وادي خالد ورجال دين ومشايخ العشائر وفاعليات الوادي.



وألقى سليمان كلمة قال فيها: 'أهلا وسهلا بكم بين اهلكم وفي داركم. اهلا وسهلا بكم في وادي خالد وادي العروبة والاصالة. اهلا وسهلا بممثل المملكة العربية السعودية مملكة الخير والعطاء، هذه المملكة التي لا يمكن لاي لبناني ان ينكر جميلها الا اذا كان جاحدا، فاتفاق الطائف الذي اخرج لبنان من الويلات والحروب الى البناء والاعمار هي كانت الرائدة وحاضنة هذا الاتفاق، مملكة الخير، المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، كانت وما زالت السند للبنان في كل المؤتمرات والمحافل الدولية، دائما تدعم لبنان في البناء والاستقرار وفي كل شيء، ونحن من عكار العروبة ووادي العشائر العربية التي هي امتداد لعمقها العربي، نقول لكم ومن خلالكم شكرا للملكة العربية السعودية”.



وعن مسار تشكيل الحكومة، قال: 'نقول للسياسيين والنواب اتقوا الله في بلدكم، ونطالبهم وبأسرع وقت بالتعاون مع الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري للتعاون معه من اجل تشكيل الحكومة لان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل فلنتعاون جميعا معه لتبدأ عجلة الدولة بالعمل من اجل الانماء والاعمار”.



وكانت كلمة للبخاري قال فيها: 'أشكر لكم حسن الاستقبال وكرم الضيافة وليس بغريب عنكم فأنتم أهل الانتماء والاصالة والعروبة. كنت أسأل عن الاسباب التي دعت الى اهتمام المملكة العربية السعودية من عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله، الذي كان يوصي دائما بلبنان خيرا، فالمملكة لطالما اهتمت بلبنان منذ المؤسس وصولا الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، اليوم بالفعل أرى هذا الاهتمام نابعا من اصالة ومن امتداد عروبي اصيل، فأنا أشاهد ذلك اليوم، وانا بينكم، سر تلك المحبة في هذه الوجوه الطيبة، وانا اشكر للنائب محمد سليمان دعوته إلى زيارة وادي خالد، التي نكن لها كل الحب لاهلها وجيرانها، لاصالتهم وعروبتهم وانتم امتداد لتاريخ عريق، وانا اليوم بينكم اشعر انني انتقلت من وطن الى وطن، وعكار واهلها وطرابلس ولبنان كل لبنان هو في وجدان المملكة وشعبها”.



وأقيم فطور للوزير الضيف، من بعده التقى البخاري فاعليات وادي خالد من رؤساء بلديات ومخاتير. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر