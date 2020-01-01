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عز الدين : قدمنا كل التسهيلات ونأمل أن يتعاطى الكل مع الحكومة بما أنتجته نتائج الانتخابات
 
 
 
 
 
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١٥ تموز ٢٠١٨
 
رأت وزيرة شؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال النائب عناية عز الدين أن الأجواء إيجابية سواء من ناحية الرئيس المكلف سعد الحريري أو رئيس مجلس النواب نبيه بري في ملف تشكيل الحكومة.

ولفتت في حديث عبر برنامج "نهاركم سعيد" على شاشة الـLBCI أن الرئيسين أبديا أملا وإيجابية أنه من الممكن تشكيل الحكومة قريبا، وأنه من الممكن أن يكون للحريري تشكيلة جديدة، قائلة : "نتمنى عند مناقشتها أو عرضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن تؤدي الى نتائج إيجابية تساعدنا على الانتقال الى التعاطي ومعالجة الازمات المتفاقمة في البلد".

واعتبرت عز الدين أن الحكومة كان يجب أن تشكل "مبارح قبل اليوم، واليوم قبل بكرا"، لأن ضغط الأزمات المحيطة بنا عالية جدا، قائلة: "من غير المسموح أن يسقط لبنان باهتزار للاستقرار الاجتماعي أو بملفات أخرى أراها مرتبطة بالأمن ارتباط وثيق".

وعن توزيع الحصص والحقائب، قالت عز الدين: "من جهتنا قدمنا كل التسهيلات اللازمة، ونأمل أن يتعاطى الكل مع هذه الحكومة بما أنتجته نتائج الانتخابات النيابية ليكون هناك عدالة في التمثيل ونوع من توافق حول الخطط والمشاريع المنوي اقرارها والعمل بها".
المصدر : lbc
 
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