الاحد في ١٥ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:31 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
ماي تحذر من احتمال ألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٥ تموز ٢٠١٨
 
حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من احتمال ألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بسبب محاولات نواب تقويض خطتها في هذا الصدد.

وقالت ماي في صحيفة ميل أون صنداي: 'رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة. 'إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر بألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق”.

وأكدت أن 'بريطانيا ستتخذ موقفاً متشدداً في جولة المفاوضات التالية مع الاتحاد الأوروبي”.

وقالت إن 'بعض الناس يسألون عما إذا كان اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي مجرد نقطة بداية لتراجعنا. 'دعوني أكون واضحة. اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي ليس قائمة رغبات طويلة يستطيع المفاوضون الانتقاء منها والاختيار. إنها خطة كاملة بمجموعة من النتائج غير القابلة للتفاوض”.
المصدر : future tv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٥ تموز ٢٠١٨ - ملفات "شائكة" على أجندة قمة ترامب وبوتين »
١٥ تموز ٢٠١٨ - الملف السوري على طاولة البحث بين ماكرون ونظيره الروسي »
١٤ تموز ٢٠١٨ - هذا ما ابلغ به أردوغان بوتين »
١٤ تموز ٢٠١٨ - عقارات بريطانيا تخسر 35 مليار دولار في 6 أشهر »
١٤ تموز ٢٠١٨ - اسرائيل تتوعد غزة بـ"اجراء قوي" »
١٤ تموز ٢٠١٨ - قبيل قمة ترمب - بوتين.. اتهامات أميركية لروسيا »
١٤ تموز ٢٠١٨ - رئيس إريتريا يصل إثيوبيا.. وبدء حقبة جديدة من السلام »
١٤ تموز ٢٠١٨ - روحاني: أمريكا منعزلة حتى بين حلفائها بسبب العقوبات »