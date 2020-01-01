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الاحد في ١٥ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:34 ص
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البخاري وصل الى وادي خالد
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١٥ تموز ٢٠١٨
وصل القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري الى منطقة وادي خالد، حيث كانت محطته الاولى في دارة النائب محمد سليمان في بلدة الهيشة، في حضور النائب السابق جمال اسماعيل ووجهاء عشائر ورؤساء بلديات .
واقام سليمان مادبة افطار صباحية على شرف البخاري
المصدر :
المستقبل
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