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الملف السوري على طاولة البحث بين ماكرون ونظيره الروسي
 
 
 
 
 
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١٥ تموز ٢٠١٨
 
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في قصر الإليزيه، إشارته إلى أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيعقدان محادثات اليوم بشأن سوريا وإيران وأوكرانيا".
المصدر : وكالات
 
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