نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في قصر الإليزيه، إشارته إلى أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيعقدان محادثات اليوم بشأن سوريا وإيران وأوكرانيا".