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الاحد في ١٥ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:41 ص
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الملف السوري على طاولة البحث بين ماكرون ونظيره الروسي
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١٥ تموز ٢٠١٨
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في قصر الإليزيه، إشارته إلى أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيعقدان محادثات اليوم بشأن سوريا وإيران وأوكرانيا".
المصدر :
وكالات
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