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بري يترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس الاثنين
 
 
 
 
 
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١٥ تموز ٢٠١٨
 
يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل اجتماعا لهيئة مكتب المجلس .

كما يترأس اجتماعا آخر لكتلة التنمية والتحرير عند الثانية بعد الظهر من الاثنين المقبل .

المصدر : الوكالة الوطنية
 
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