يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل اجتماعا لهيئة مكتب المجلس .



كما يترأس اجتماعا آخر لكتلة التنمية والتحرير عند الثانية بعد الظهر من الاثنين المقبل .



