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الاحد في ١٥ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:56 ص
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لبنان
بري يترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس الاثنين
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١٥ تموز ٢٠١٨
يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل اجتماعا لهيئة مكتب المجلس .
كما يترأس اجتماعا آخر لكتلة التنمية والتحرير عند الثانية بعد الظهر من الاثنين المقبل .
المصدر :
الوكالة الوطنية
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