أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأبلغ أردوغان نظيره أن اتفاق استانا يمكن أن ينهار في حال استهدفت قوات النظام السوري محافظة إدلب

المصدر : وكالات

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