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السبت في ١٤ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:25 م
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هذا ما ابلغ به أردوغان بوتين
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١٤ تموز ٢٠١٨
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأبلغ أردوغان نظيره أن اتفاق استانا يمكن أن ينهار في حال استهدفت قوات النظام السوري محافظة إدلب
المصدر :
وكالات
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