A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال كثيرة الاسئلة التي ترافق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وما يعيشه اللبنانيون من ضغوطات اقتصادية وحياتية وبيئية وغيرها من القضايا.



وامام هذا الواقع استكمل الرئيس المكلف سعد الحريري طوال الاسبوع الفائت مشارواته التي لم تهدأ منذ تكليفه، والتي شملت مختلف الاطراف السياسيين منها ما هو معلن ومنها ما تمّ بعيداً عن الاعلام.



وفي هذا الاطار توقعت مصادر مطلعة ان تثمر مروحة الاتصالات الواسعة التي اجرها الرئيس الحريري في خلق جو ايجابي يتبلورعنه نتائج ايجابية تساهم في عملية التسريع بانجاز التشكيلة الحكومية وحث كافة الاطراف على تسهيل هذه الولادة التي ينتظرها اللبنانيون وحتى العالم.



قبل شهرين انجز اللبنانيون الانتخابات النيابية، وقبلها حقق لبنان نجاحاً في حشد العالم لدعم امنه وافتصاده من روما الى باريس فبروكسل، واليوم يقف الوطن امام مفترق اساسي ويترقب ولادة سريعة لحكومة تعمل على تنفيذ اصلاحات مؤتمر سيدر وتكمل ما بدأته حكومة تصريف الاعمال من عمل وانجازات وتنقل البلاد الى برّ اكثر آمانا في زمن يشهد الكثير من التطورات في الدول المجاورة للبنان. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر