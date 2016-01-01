الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم قبيل قمة ترمب - بوتين.. اتهامات أميركية لروسيا بالقرصنة! A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قبل ثلاثة أيام من القمة المقررة في هلسنكي بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وجّه روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية الأخيرة الجمعة الى 12 عنصرا في الاستخبارات الروسية تهمة قرصنة حواسيب الحزب الديموقراطي.



وقاد التحقيقات مولر المكلف ايضا كشف ما اذا حصل تواطؤ بين موسكو وحملة ترامب الانتخابية بهدف تعزيز حظوظ المرشح الجمهوري على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون. وينفي ترامب حصول اي تعاون بين فريقه وموسكو قبل انتخابات 2016، معتبرا كل ما يقال في الشأن مجرد "حملة سياسية" تستهدفه ويقودها مكتب التحقيقات الفدرالي لحساب الحزب الديموقراطي، في حين ينفي الكرملين من جهته اي تدخل له في الانتخابات الرئاسية الاميركية.



ودعا قادة الديموقراطيين على الفور ترامب الى الغاء القمة المقررة الاثنين مع الرئيس الروسي في هلسنكي، لكن البيت الابيض اكد ان القمة في موعدها.



وبحسب القرار الاتهامي الذي صدر الجمعة فإن العملاء الروس نفذوا بين آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر "عمليات معلوماتية واسعة النطاق" بهدف اختراق اجهزة الكومبيوتر الخاصة بمسؤولين في الحزب الديموقراطي وبمتطوعين في حملته الانتخابية وسرقة وثائق داخلية و"تنظيم" عملية نشرها "من اجل التدخل في الانتخابات".



وقال نائب المدعي العام رود روزنستاين خلال الاعلان عن الاتهامات في مؤتمر صحافي انه "ليس في القرار الاتهامي اي اتهام لمواطنين أميركيين بارتكاب جريمة".



واضاف انه رغم ان "متآمرين تواصلوا مع العديد من الاميركيين خلال المؤامرة عن طريق الانترنت" ليس في القرار الاتهامي ما يشير الى تعاون متعمد بين مواطنين أميركيين وضباط استخبارات روس.



وقال روزنستاين انه ابلغ ترامب بالقرار الاتهامي قبل اعلانه الجمعة وان التوقيت املته "الوقائع والادلة والقانون".



ورد ترامب السبت بتوجيه اللوم لادارة الرئيس السابق باراك اوباما لعدم تحركها.



وكتب على تويتر "لماذ لم يتصرفوا حيال ذلك خصوصا عندما تردد ان الاف.بي.آي (مكتب التحقيقات الفدرالي) ابلغ الرئيس اوباما بذلك في ايلول/سبتمبر قبل الانتخابات". المصدر : أ.ف.ب لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر