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باسيل يلتقي نطيره الاميركي الاسبوع المقبل
 
 
 
 
 
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١٤ تموز ٢٠١٨
 
يتوجه وزبر الخارجية والمغتربين جبران باسيل مطلع الأسبوع المقبل الى واشنطن بدعوة من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لحضور الاجتماع الوزاري الأول من نوعه والذي ينعقد ما بين 24 و26 تموز الجاري تحت عنوان تعزيز الحرية الدينية، ويبحث سبل تمويل الادارة الاميركية لمنظمات النجتمع المدني العاملين في هذا المجال في دول العالم. ويلتقي باسيل على الهامش مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية الذي ينعقد الاجتماع في حرمها. ويقيم مساء الثلاثاء سفير لبنان في واشنطن غبريال عيسى حفل استقبال على شرف باسيل يحضره ابناء الجالية اللبنانية.
 
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