السبت في ١٤ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:15 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الرئيس عون للبنانيين: ساعدوا الدولة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٤ تموز ٢٠١٨
 
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين إلى مساعدة الدولة في مكافحة الفساد، واشار الى انه لا امكانية في انجاز اصلاح في مجتمع لا يتعاون شعبه مع دولته في مواجهة الفساد فيه.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٤ تموز ٢٠١٨ - دريان التقى علامة والحجيري وبحث مع مديري المقاصد في حل »
١٤ تموز ٢٠١٨ - بطرس حرب: سألاحق قضية القاضي المرتشي »
١٤ تموز ٢٠١٨ - فنيش يرعى مباريات السباحة في برج قلاويه »
١٤ تموز ٢٠١٨ - باسيل: الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي »
١٤ تموز ٢٠١٨ - جريصاتي: اعتصام المحامين امام قصر العدل خاطىء في »
١٣ تموز ٢٠١٨ - لا لقاء بين جعجع وباسيل في هذه المرحلة »
١٣ تموز ٢٠١٨ - مصلحة نهر الليطاني: المباشرة باصلاح العطل في الخط »
١٣ تموز ٢٠١٨ - الراعي من إهدن: السياسة تحتاج إلى قيم روحية وأخلاقية »