دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين إلى مساعدة الدولة في مكافحة الفساد، واشار الى انه لا امكانية في انجاز اصلاح في مجتمع لا يتعاون شعبه مع دولته في مواجهة الفساد فيه.

