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فنيش يرعى مباريات السباحة في برج قلاويه
 
 
 
 
 
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١٤ تموز ٢٠١٨
 
رعى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش الاحتفال الختامي لمباريات السباحة التي نظمها اتحاد بلديات جبل عامل والتعبئة الرياضية في بلدة برج قلاويه - قضاء بنت جبيل، في حضور رئيس الاتحاد علي الزين ورئيس بلدية برج قلاويه محمد نورالدين وفاعليات بلدية ورياضية.
واختتمت المباريات بتتويج فريق برج قلاويه في المركزين الأول والثاني في بطولة السباحة، ونال المتابع الرياضي الكابتن أسامة نورالدين درعا تقديرية لجهوده ومتابعته مع لجنة النشاطات الرياضية للاتحاد.
وفي ختام الاحتفال قدم فنيش والزين ونورالدين الدروع على الفائزين وكأس بطولة لبنان.
 
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