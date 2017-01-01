A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال علق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي على تنفيذ عدد من المحامين وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت، إحتجاجا على الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في قصري العدل في بيروت وبعبدا، بالقول انه "كان يرغب لو قابلوه لانه كان متواجدا في مكتبه".



وبالنسبة الى الكلام "غير اللائق" الذي صدر على لسان أحد المحامين، كشف جريصاتي انه سيسمعه وسيتخذ الإجراءات اللازمة بحقه "لكونه حقر القضاء ونقابة المحامين ووزارة العدل".



وقال: "ان الإعتصام خاطىء في الزمان والمكان، لان المكان المناسب للاعتصام هو امام وزارة الأشغال العامة، فمهمة التصليحات الكبيرة والتجهيزات الكهربائية والتمديدات والتسرب المائي هي من صلاحية المديرية العامة للطرق والمباني أي وزارة الأشغال العامة".



وتابع: "كنا باشرنا كوزارة مع مؤسسة كهرباء لبنان ومع نقابة المحامين العلاجات الفورية في قصري العدل، اذ ان الامور الملحة التي كانت ستسبب أخطارا تمت معالجتها وسيشهد الاسبوع المقبل أعمالا اكثر نوعية".



ولفت الى انه كان بدأ بمراسلة وزير الاشغال يوسف فنيانوس منذ شباط 2017 في شأن إجراء إصلاحات ملحة في مبنى قصر عدل بعبدا، لكن لم يحصل اي إستجابة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر