قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة صارت أكثر انعزالا على الإطلاق، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على إيران.



اضاف: 'اليوم نحن في ظروف صارت فيها الولايات المتحدة في أكثر حالاتها انعزالا بسبب مسألة العقوبات. أفعال الولايات المتحدة غير القانونية عزلتها حتى بين حلفائها مثلما رأينا توا”، في إشارة إلى احتجاجات في بريطانيا على زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث استقبلت، الجمعة، الرئيس الأمريكي في قصر ويندسور، وسط استياء كبير من البريطانيين الذين تظاهر المئات منهم في العاصمة لندن أمام مقر السفير الأميركي في بريطانيا احتجاجا على زيارة ترامب للبلاد.