الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم لافروف: لن نقف عاجزين من دون سلاح A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تطوير وتصميم أسلحة جديدة أمر ضروري لبلاده من أجل حماية أمنها، وأن موسكو لا يمكن أن تقف عاجزة بدون سلاح أمام الولايات المتحدة.



وقال لافروف "في عام 2002، اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة (الخاصة بأنظمة الدفاع الصاروخي) يعتبر خطأ، فأجابه الرئيس الأميركي حينها جورج بوش الابن، بأن بلاده بحاجة لبناء نظام دفاع صاروخي، وأنه ليس موجها ضد روسيا، ولكن ضد دول أخرى. وذكر إيران وكوريا الشمالية".



وتابع لافروف "تم التوقيع على معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في مايو 1972. ولم يُحدد وقت معين لتنفيذها. في عام 2001، أعلنت واشنطن الانسحاب من المعاهدة، وفي عام 2002 توقف العمل بمعاهدة الدفاع الصاروخي بين البلدين".



ووفقا لوزير الخارجية الروسي، بعدها بدأت روسيا في تطوير أسلحة جديدة قادرة على حماية مصالحها وأمنها القومي.



وأوضح لافروف "انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة، وبدأنا في تطوير أسلحة جديدة تتفوق على نظيرتها الأمريكية، لأننا لا نسمح لأنفسنا بأن نقف عاجزين في مواجهة الولايات المتحدة، التي تملك أسلحة وأنظمة دفاع صاروخي استراتيجية. لذلك، حاولنا حماية أمننا بطريقة ما في هذا الوضع، لا شيء أكثر من ذلك. ونحن لا ننوي مهاجمة أحد، ولكننا نريد أن نحمي أنفسنا بشكل جيد من أي اعتداءات موجهة ضدنا".



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الأسلحة الروسية الجديدة التي كُشف عنها في 1 مارس الماضي، ستضمن التكافؤ الاستراتيجي لروسيا مع القوى العسكرية الكبرى. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر