الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم فيضانات الصين.. دمار واسع وفرار آلاف السكان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دمرت الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في الصين جسورا وأغلقت طرقا وسككا حديدية، كما أجبرت آلاف السكان على ترك منازلهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أنه يتوقع هطول مزيد من الأمطار على شتى أنحاء البلاد، مع احتمالية حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.



وتجتاح أمطار غزيرة وفيضانات مناطق كثيرة بالصين في هذا الوقت من كل عام وكثيرا ما تؤدي إلى سقوط مئات القتلى، ولكن عدد الضحايا هذا العام كان قليلا نسبيا، بعد تسجيل سقوط 15 قتيلا.



وأوضح مركز الأرصاد الجوية أن الأمطار قد يتجاوز منسوبها 80 مليمترا في الساعة في بعض المناطق.



وحذر المركز أيضا من حدوث فيضانات شمال شرقي البلاد، ودعا السلطات إلى وقف الأنشطة التي تقام في الهواء الطلق والحذر من انهيار مبان.



وارتفع منسوب المياه بشكل كبير في نهر يانغتسي، الذي يمتد من إقليم يوننان في جنوب غرب الصين إلى إقليمي جيانغسو وشنغهاي على الساحل الشرقي، مما أدى إلى حدوث فيضانات في كثير من فروعه واقتراب منسوب المياه في سد الخوانق الثلاثة من مستويات قياسية.



وذكرت وزارة إدارة الطوارئ أن الفيضانات في الإقليم تسببت في أضرار وصلت قيمتها إلى 2.4 مليار يوان (358.74 مليون دولار) بحلول الخميس.



وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الجمعة، إلى أنه أصبح من المتعذر الوصول لأكثر من 10 طرق رئيسية في إقليم سيتشوان بسبب الفيضانات، كما انهار جسر على نهر مين في سيتشوان وهو أحد فروعي إنغتسي.



وأضافت شينخوا، إنه تم إجلاء أكثر من 80 ألف نسمة من سكان مدينة تشونغتشينغ القريبة بحلول الجمعة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر