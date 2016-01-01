أعلنت شرطة نيجيريا ومسؤولون محليون عن مقتل 17 شخصا على الأقل، في اشتباكات دارت على مدى أربعة أيام بين رعاة مواش من البدو الرحّل ومزارعين من الحضر من اتنية ياندانغ في شمال شرق نيجيريا.



واوضحت الشرطة ان الاشتباكات اندلعت في 5 تموز الحالي في مقاطعة لاو في ولاية تارابا واستمرت اربعة ايام واوقعت 17 قتيلا.