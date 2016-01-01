أعلن وزير الصحة التايلاندي بياساكول ساكولساتايادورن أنه سيتم السماح للأطفال الـ12 الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه في شمال تايلاند بمغادرة المستشفى الخميس المقبل.



وأشار بياساكول للصحفيين الى أن هؤلاء الأطفال ومدربهم يتماثلون للشفاء بدنيا ونفسيا وسيُسمح لهم بمغادرة المستشفى يوم الخميس.



وتم إخراج آخر مجموعة من فريق (وايلد بورز) التايلاندي لكرة القدم المؤلف من 12 فردا ومدربهم من كهف تام لوانغ قرب الحدود مع ميانمار مساء الثلاثاء بسلام في نهاية عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر مما أشاع ارتياحا وفرحة على مستوى العالم.