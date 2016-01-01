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الكرملين: قمة بوتين وترمب لبحث أزمة سوريا الإنسانية
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
قال الكرملين الجمعة، إنه يأمل أن تمهد القمة الروسية الأميركية الأسبوع المقبل في هلسنكي الطريق أمام تبادل الرئيسين الروسي فلاديمير #بوتين ونظيره الأميركي دونالد #ترمب الزيارات.

وأضاف المستشار بالكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين إن بوتين وترمب سيبحثان خلال القمة إمكانية التعاون بين البلدين في سوريا للتغلب على الأزمة الإنسانية.

وأضاف أن الزعيمين سيناقشان أيضا الوجود الإيراني في سوريا.

وكانت فصائل المعارضة السورية قد اتهمت الجانب الروسي بعدم الضغط على النظام السوري لتنفيذ البنود التي يتوجب عليه تطبيقها فيما يخص انسحابه إلى الأماكن التي كان بها قبل بدء الحملة العسكرية على درعا، إضافة لضمان أمن وسلامة سكان البلدات والمدن التي دخلت في اتفاقيات مع الجانب الروسي.

وبدخول قوات النظام درعا البلد ورفع العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد تتسع سيطرة النظام في المحافظة من بصرى الشام إلى مدينة نوى غربا، حيث قال تلفزيون النظام الرسمي سابقا إن القوات الأسد دخلت جنوب مدينة #درعا الخاضعة للمعارضة ورفعت العلم فيها.
المصدر : العربية
 
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